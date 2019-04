Stadio Roma, la Commissione Sport rinvia la decisione sul parere della delibera Grancio-Fassina

È stata rinviata dalla Commissione Sport la proposta di delibera Grancio/Fassina che prevedeva l’annullamento in autotutela della delibera Raggi sul pubblico interesse alla costruzione dello Stadio della Roma. A spiegare le motivazioni il giornalista de Il Tempo Fernando Magliaro con un Tweet sul proprio profilo: “La seduta commissione sport rinvia la decisione sul parere delibera Grancio/Fassina in attesa di pareri uffici mancanti (lavori pubblici e mobilità). Parere Urbanistica: contrario. Parere Ragioneria: non rilevanza contabile”