Stadio Roma, il presidente della commissione Sport: “Non ci saranno sorprese”

“Sullo Stadio a Tor di Valle noi andiamo avanti, non ci saranno sorprese”. Queste le parole del presidente della commissione capitolina Sport Angelo Diario del Movimento 5 Stelle all’Adnkronos. Stamattina il rinvio del parere sulla delibera Grancio-Fassina per l’annullamento in autotutela dell’interesse pubblico sullo stadio della Roma: “I consiglieri di opposizione e i proponenti della delibera hanno chiesto di potersi esprimere dopo aver valutato tutti i pareri. Al momento sono arrivati quelli del Dipartimento Urbanistica, Patrimonio e Ragioneria mentre mancano ancora quelli di Sport, Lavori Pubblici e Mobilità. Per noi della maggioranza il parere dell’Urbanistica, sei pagine molto articolate, è più che sufficiente per dare voto contrario alla delibera Grancio-Fassina”.