Stadio Roma, il IX Municipio dice ‘no’ al pubblico interesse

Un altro ostacolo nella strada verso il nuovo stadio della Roma. Quest’oggi il Consiglio del Municipio IX ha approvato la delibera Grancio-Fassina, ovvero quella che richiede l’annullamento del pubblico interesse del nuovo impianto giallorosso a Tor di Valle. Come riporta Adnkronos, ci sono stati 9 voti favorevoli e 14 astenuti (ma l’astensione non equivale a un voto contrario). Non si tratta di un parere vincolante per la Giunta Raggi, ma l’ex M5S ne sottolinea comunque l’importanza: “Politicamente è assolutamente rilevante perché espressione del territorio”.

La capogruppo del Misto in Assemblea capitolina ed esponente di demA Cristina Grancio ha poi aggiunto: “Il parere favorevole del Consiglio del Municipio IX alla proposta di delibera da me presentata per l’annullamento dello stadio a Tor di Valle è un segnale molto forte che viene dal territorio più direttamente coinvolto da un progetto sbagliato, un segnale che ora non potrà essere ignorato dal Campidoglio. L’intero quadrante sud-ovest della città – le parole riportate dall’agenzia Dire – dovrebbe sopportare riflessi catastrofici sulla mobilità per consentire la localizzazione dell’impianto sportivo e dell’annesso centro direzionale a ridosso del Tevere, in un’area con forte rischio idrogeologico. Quanto prima l’Amministrazione capitolina si libererà di questo fardello, tanto prima si potrà discutere liberamente delle alternative credibili, nell’interesse della città”. Grancio conclude: “Il prossimo appuntamento per la delibera di annullamento è fissato per lunedì prossimo presso la Commissione Sport dell’Assemblea capitolina, anch’essa convocata per esprimere il parere. Nei prossimi giorni, inoltre, renderemo noti ulteriori elementi che rafforzano le motivazioni giuridiche a sostegno dell’annullamento: i conti dello #stadiofattobene non tornano affatto”.