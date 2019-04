Stadio Roma, Grancio: “Se si farà chiarezza il progetto resterà sulla carta”

Cristina Grancio, l’ex consigliera del Movimento 5 Stelle attualmente nel gruppo Dem, parla a margine della commissioni Lavori Pubblici e Urbanistica tenutesi oggi. Queste le sue parole ai cronisti presenti: “Io sono sempre positiva. Quantomeno è un modo per portare alla luce alcune situazioni critiche, ma non solo. Vedremo come verranno risolte alcune situazioni e se ci verranno date delle risposte. Il parere delle commissioni non è vincolante, ma ci sono questioni che lo sono assolutamente. Intanto tiriamo fuori tutte le questioni critiche, è un percorso di cui l’amministrazione ha bisogno. Mi ha incuriosito leggere che si vorrebbe ridiscutere l’interesse pubblico. Non ho mai visto quel coraggio che i consiglieri avrebbero dovuto portare in Campidoglio. Comunque se si farà chiarezza il progetto resterà sulla carta”.