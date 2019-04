Stadio della Roma, Giachetti: “Il M5S ha mandato all’aria il progetto”

L’attuale deputato PD e noto tifoso romanista Roberto Giachetti è tornato a parlare della Roma e della questione Stadio tramite i microfoni di Radio Cusano Campus. Al centro dell’intervento dell’ex candidato sindaco della Capitale ci sono state le ultime novità riguardanti l’iter burocratico per la costruzione del nuovo impianto giallorosso, ma anche le osservazioni calcistiche sul finale di stagione. Queste le sue parole.

“Sono avvelenato che per lo stadio della Roma non sia stata messa ancora la prima pietra. Era un progetto approvato, che aveva fatto tutti i passaggi amministrativi necessari, era pronto per partire. Ancora una volta la furia ideologica degli incapaci del M5S ha buttato all’aria un progetto che avrebbe consentito davvero di mettere la prima pietra. Ne ha prodotto un altro che non si tiene in piedi, è viziato da parecchi filoni che riguardano questioni giudiziarie che hanno fatto seguito al cambiamento del progetto iniziale. Questa storia della prima pietra va avanti da tre anni, ho sempre detto che questa prima pietra non si sarebbe mai messa. Sono stato facile profeta”.

Come vede la Roma nella corsa alla Champions?

“La Roma deve arrivare in Champions League. Io sabato sarò allo stadio in tribuna Tevere a tifare come sempre. Dopo Di Francesco, Claudio Ranieri era la persona giusta per traghettare la Roma fino a quest’obiettivo. Io ho molta stima di Ranieri ma è chiaro che non si fanno i miracoli a fine campionato, speriamo comunque di riuscirci”.