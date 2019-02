Stadio Roma, Frongia: “Nessun segreto, il parere del Politecnico sarà svelato domani”

Il parere del Politecnico di Torino sullo stadio della Roma a Tor di Valle sarà svelato domani nella conferenza stampa organizzata dalla sindaca Virginia Raggi. A confermarlo l’assessore allo Sport Daniele Frongia, intervenuto a Radio Roma Capitale: “Il parere è arrivato e la Sindaca ne parlerà pubblicamente. Non c’è alcun segreto. Il lavoro è arrivato e in massima trasparenza Raggi ne parlerà anche con un tecnico. Si tratta di una relazione tecnica e solo dopo il discorso della sindaca se ne parlerà. Polemica strumentale se penso alla decina di Commissioni Trasparenza alle quali non partecipava nessun consigliere nelle precedenti legislature, eppure si parlava di tematiche importanti. Si tratta di un rapporto sulla mobilità e io mi occupo di impianti già esistenti. L’iter è massimamente trasparente anche perché la Sindaca incontrerà i giornalisti proprio per parlarne. Non è che ogni atto amministrativo debba essere pubblicato. In questo caso però non abbiamo nulla da nascondere”.