Stadio Roma, Frongia: “Ancora passaggi importanti da fare, ma c’è la volontà politica”

“Se sarà la volta buona per lo stadio della Roma? Ci sono ancora dei passaggi da fare molto importanti, sia tecnici che politici, ma naturalmente c’è la volontà politica“, parola dell’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, a margine dell’inaugurazione della nuova pista di atletica dello stadio Paolo Rosi. “Il parere del Politecnico di Torino conferma la bontà del lavoro fatto da Roma Capitale già in sede di conferenza dei servizi chiusa lo scorso anno – aggiunge Frongia -. I tempi? Oggi in conferenza è stato detto che entro un anno ci saranno degli sviluppi importanti, di più io non so dire“.