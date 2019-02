Stadio Roma, Casu: “Servono opere e mezzi per farci arrivare i cittadini”

“Per fare lo stadio della Roma non bastano le parole della sindaca, servono le opere e i mezzi che devono mettere nelle condizioni tutti i cittadini di poterlo raggiungere, come previsto nel progetto originario di Giovanni Caudo. Il Movimento 5 stelle continua a fare finta di non vedere i problemi che ha generato“. Lo afferma Andrea Casu, segretario romano del Pd. “Ieri M5s è fuggito al confronto in commissione trasparenza, oggi ha convocato una conferenza stampa nella quale nessuno ha risposto alle questioni sollevate dal Politecnico di Torino – continua Casu – Altro che #lostadiosifa, purtroppo per i romani la propaganda a cinque stelle non basta a realizzare questa opera così importante e fino a quando il Campidoglio sarà guidato da Virginia Raggi tutto quel che serve a regalare a Roma un nuovo Stadio non si farà mai“.