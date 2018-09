Stadio Roma, Bonifazi replica: “Nessun finanziamento illecito al PD” – FOTO

Nell’inchiesta nell’ambito del progetto Stadio della Roma si è aperto un nuovo capitolo in seguito agli interrogatori a Luca Parnasi. A finire sul registro degli indagati ora è Francesco Bonifazi, tesoriere del PD accusato di finanziamento illecito (150mila euro) sfruttando anche la fondazione Eyu come canale. Pronta la risposta dello stesso Bonifazi su Twitter: “Non c’è nessun finanziamento illecito al PD, non c’è nessuna fattura falsa della Fondazione EYU. Abbiamo tutti i documenti in regola. E siamo pronti a dimostrarlo in qualsiasi sede”.