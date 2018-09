Lo stadio della Roma rivede la luce. Dopo l’immobilismo degli ultimi mesi dovuto all’inchiesta “Rinascimento” che ha coinvolto il costruttore Parnasi, si torna al lavoro per concludere l’iter. “L’esito della due diligence che non è ancora terminata, è fondamentale, sennò che cosa la abbiamo fatta a fare? – le parole del sindaco Raggi – Però a breve dovremmo avere gli esiti e quindi poi in base a quelli ci si muoverà di conseguenza. Si procede”. Lo riporta l’Ansa.