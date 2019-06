Stadio della Roma Pelonzi (PD): “La Raggi non sa come uscire dal pantano in cui si è infilata”

Lo stadio della Roma continua a far parlare, soprattutto dopo l’incontro di ieri tra Comune e proponenti. Ad esprimersi sulla vicenda è il consigliere comunale del Partito Democratico Giulio Pelonzi su Twitter: “La Raggi sul progetto stadio della Roma non sa come uscire dal pantano in cui si è infilata. La delibera taglia-cubature=taglia-opere pubbliche un disastro. E ora? Inizierà una manfrina per giustificare la ‘stadio-exit’ e poi ennesimo scaricabarile sul fallimento”.