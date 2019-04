Stadio della Roma, Lombardi: “Spero si faccia, ma non a Tor di Valle”

Roberta Lombardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio, parla del progetto dello stadio che dovrebbe sorgere a Tor Di Valle. Queste le sue parole a Radio 1: “Spero che lo Stadio della Roma si faccia da un’altra parte. È un progetto, l’attuale, che è sotto osservazione: lo dice anche il Politecnico di Torino che in quel quadrante ci sono difficoltà, per gli impatti sul traffico oltre che per il dissesto idrogeologico. E poi, da scaramantica romanista, inizio a pensare che porti sfiga fare li lo stadio, tra indagini, ritardi, problemi del traffico etc etc. Fare lo stadio a Tor di Vale sarebbe sbagliato. Virginia Raggi però ha detto che la convenzione verrà votata entro l’estate? Se lo ha detto lei, che è il sindaco… Che appello farei alla Raggi allora? Farei #Virginiaripensaci e #famolostadiodaunaltraparte”.