Lo stadio della Roma è avvolto ancora in una nube di stallo. Resta l’incognita della posa per la prima pietra, ma il progetto intanto raccoglie un riconoscimento di prestigio. Lo studio di Dan Meis, architetto americano che ha disegnato l’impianto di Tor Di Valle, ha ricevuto il premio per il Design dell’anno conferito dal World Stadium Congress, che si è tenuto ad Amsterdam dal 20 al 22 maggio.