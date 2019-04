Lemmetti: “Ho i soldi per garantire sviluppo della città anche senza lo stadio della Roma”

Continua a tenere banco la vicenda stadio della Roma. L’Assessore al Bilancio di Roma Capitale Gianni Lemmetti, ne ha parlato a Radio Radio. Le sue parole:

“Lo stadio? Mi trova molto impreparato sullo stadio. La posizione della giunta è oggettivamente rigorosa per quanto riguarda lo studio della procedura sullo stadio. Io l’ho trovato quando sono arrivato, praticamente era già tutto deciso da quel punto di vista li”.

C’è un aspetto che riguarda gli oneri edificatori che sono a carico dei proponenti qualora partissero i lavori, quindi se partissero, ci sarebbero dei soldi che arrivano per il bilancio di Roma. In questo senso si augura che parta presto questo progetto oppure no?

“E’ un corollario questo del progetto dello stadio, quindi dal mio punto di vista ho soldi a sufficienza per garantire lo sviluppo della città, con o senza lo stadio, quindi un buon amministratore fa questo. Io devo pensare a tutti i cittadini di Roma non solo a quelli che seguono lo stadio. I soldi provenienti dallo stadio sarebbero soldi in più, potrebbe essere meglio ma potrei chiederli anche allo stato quindi non ci sono problemi”.