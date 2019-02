Stadio della Roma, i 5 Stelle non presenzieranno alla Commissione trasparenza

I 5 stelle diserteranno la Commissione trasparenza, in programma inizialmente per domani. Questa la nota apparsa sui canali social: “M5S comunica che domani non presenzierà alla Commissione Trasparenza avente come oggetto Progetto Stadio della Roma”. Continua la nota: “Ci riserviamo ogni opportuno ed ulteriore approfondimento giuridico/amministrativo nonché di esporre all’esito i fatti alle competenti Autorità, per la tutela del nostro gruppo e del buon andamento dell’Istituzione. Confidiamo nella futura regolarità delle convocazioni della commissione suddetta e di non rendere necessario altro intervento”. La Commissione trasparenza andrà comunque in scena. Il numero minimo dei presenti è di 3 persone.