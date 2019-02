Stadio, altro sì. Raggi: “Lavori al via entro l’anno”. Baldissoni: “E’ ora di costruire”

Il Politecnico ha detto sì. Dopo le polemiche, le relazioni “rubate” e le commissioni disertate, è arrivata la conferenza che ha fatto tutti contenti (o quasi). Da Torino è arrivato il parere positivo (con riserva) sul progetto di Tor di Valle e, nello specifico, sui flussi di traffico.

CONFERENZA – Questa mattina Virginia Raggi ha tenuto una conferenza stampa in Campidoglio per svelare la tanto discussa relazione del Politecnico. “Lo stadio si farà e si comincerà entro l’anno” ha detto la sindaca. Musica per la Roma, che aspetta con impazienza il via libera per iniziare a costruire, come confermato dal vicepresidente Baldissoni: “Ci aspettiamo che la procedura finisca a breve. E’ ora di costruire”. Il braccio destro di Pallotta era seduto in prima fila per assistere a questo nuovo passo verso la nascita della nuova casa giallorossa. Presente anche il professor Della Chiara, che ha curato la relazione, pubblicata poi nel pomeriggio con le riserve legate al traffico. L’assessore Frongia non si è sbilanciato sui tempi: “Ci sono ancora dei passaggi politici. Entro un anno novità importanti”. Più tardi è arrivato anche il commento del presidente del Coni Malagò: “Le parole della Raggi una bella notizia, speriamo sia la volta buona”.

VERSO IL CHIEVO – Di Francesco è tornato a Roma dopo la riunione Uefa a Francoforte ed ha diretto l’allenamento di questo pomeriggio a Trigoria. L’allenatore ha insistito sulla tattica, prima di chiudere la seduta con una partitella alla quale hanno partecipato i Primavera di Alberto De Rossi (presente anche lui). Le certezze venerdì saranno ancora De Rossi e Zaniolo. Il capitano questa mattina è stato in visita al Bambin Gesù, dove ha passato del tempo con i ragazzini in cura. In attacco Di Francesco punterà di nuovo su Dzeko. L’attaccante è stato scelto dall’European External Action Service per la campagna ‘Europei che fanno la differenza’. “I miei successi sono arrivati grazie al duro lavoro” ha detto il bosniaco. Dubbi invece sulla presenza di Kluivert, bacchettato da papà Patrick: “Sarebbe dovuto restare in Olanda altri due o tre anni, ma lui a Roma è felice”.

ALTRE – Dall’Inghilterra continuano a parlare di un futuro prossimo all’Arsenal per Monchi. Il giornalista della BBC Ornstein parla addirittura di accordo raggiunto (“ma non ho fonti certe”). Il portiere della Primavera Greco parla della sua avventura a Trigoria: “E’ un ambiente difficile, ma la Roma mi è entrata nel cuore”. Il gruppo dei Boys non chiude la polemica contro la squadra: “Stanchi di vedere la maglia indossata da esseri privi di dignità”.