Sousa, pioggia d’insulti dai tifosi della Roma: “Vergognati, non ti vogliamo” – FOTO

La Roma con la Juventus perde per l’ottava volta in stagione e Di Francesco resta in bilico. “Sono sempre sotto pressione” ha detto il tecnico a fine partita e da fuori “qualcuno” continua a spingere per farsi spazio. Paulo Sousa resta il favorito nel caso in cui Di Francesco venisse esonerato e dopo aver dichiarato che gli piacerebbe allenare la Roma, con un post su Instagram ha fatto sapere che sarebbe stato spettatore interessato del match di stasera (vai alla news). Nella foto c’è lui con la maglia della Juventus, in una sfida con i giallorossi finita 3-0 per i torinesi. Un messaggio non gradito dai tifosi della Roma, che lo hanno ricoperto d’insulti. “Non accettare la Roma, il popolo romanista non ti vuole” scrive Roby. “Provi a tagliare la testa a Di Francesco da settimane, fossi in te mi farei schifo” uno dei commenti più duri. E ancora: “Vergognati, gufa di nascosto. Nessun allenatore ha mai fatto come te”. Decine e decine di messaggi dei tifosi romanisti, che non hanno alcuna intenzione di vederlo in panchina. Un messaggio al portoghese, ma anche alla dirigenza. Sarà stato ricevuto?