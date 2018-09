Solbakken (all. Copenhagen): “Peccato per Olsen e la sconfitta della Roma. Siamo legati a lui”

Olsen vs Santander: ieri pomeriggio c’era un po’ di Copenhagen al Dall’Ara. Sia il portiere giallorosso che l’attaccante rossoblù hanno militato nel club danese, dove entrambi hanno lasciato un bel ricordo. Proprio di loro ha parlato Stale Solbakken, tecnico del Copenhagen, ai microfoni di TMW: “Domenica dalle due facce, è vero. È stato bello veder segnare Santander, ma anche una delusione che il suo gol sia arrivato proprio contro il nostro ex portiere. Peccato per Olsen e la sconfitta della sua Roma. Anche a lui siamo ancora molto affezionati”.