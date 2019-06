Social, Ilary guarda Totti giocare e lui la prende in giro: “Così sembra che ci capisci” – FOTO

I Totti si godono le ferie in giro per il mondo e si divertono sui social. Nei giorni scorsi scorsi Francesco e Ilary sono stati prima a Montecarlo e poi Saint-Tropez, per farsi un pò di mare prima di andare nella solita casa di Sabaudia. E su Instagram si divertono con piccole gag. Ieri Ilary ha postato una foto nella quale è ritratta a guardare una partita di calcio. “Finisce sempre così”, aveva scritto la presentatrice. Immediata la risposta di Totti: “Così sembra che ci capisci”.