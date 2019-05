Siviglia, futuro sempre più ‘romanista’: Monchi valuta anche Rudi Garcia

Sono mesi di riflessioni e di cambiamenti per tanti club in Europa. Non solo la Roma valuta le possibili alternative per la panchina, ma anche il Siviglia. Monchi è alla ricerca di un nuovo tecnico che prenda il posto di Caparros, ds prestato al mestiere di allenatore. Come riporta ‘La Colina de Nervion’, l’ex direttore sportivo dei giallorossi starebbe pensando seriamente di consegnare le chiavi del suo Siviglia a un altro che è passato per Trigoria: Rudi Garcia. Il tecnico del Marsiglia in caso di mancata qualificazione in Champions potrebbe lasciare l’OM (insieme a Zubizarreta, destinato all’Arsenal). E il francese è un vecchio pallino di Monchi, che lo aveva scelto per sostituire Emery nel 2016, proprio dopo che Garcia era stato esonerato dalla Roma. L’estate 2019 potrebbe essere quella buona.