L’addio di Daniele De Rossi alla Roma continua a far discutere il mondo del calcio. Oggi Fabio Simplicio, ex centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di soccermagazine.it per parlare del suo ex compagno. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni sull’ex capitano giallorosso: “Mi dispiace per Daniele, è un ragazzo d’oro. Meritava di rimanere per chiudere come Francesco (Totti, ndc)”.