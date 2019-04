Si chiamerà DDR il puledro della scuderia di Emiliano Stecca. Da come riporta Il Tempo, l’erede di Varenne e Napoleon Bar, cavalli che hanno fatto la storia dell’ippica italiana, porterà il nome in onore del centrocampista e capitano della Roma Daniele De Rossi. Da sottolineare che DDR ha un fratello chiamato Zlatan, come l’attaccante Ibrahimovic. Anche in questa occasione, la scelta del nome è dovuta ad un’influenza calcistica.