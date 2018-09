Serie A, Spal-Atalanta 2-0: decide la doppietta dell’ex Petagna. La squadra di Semplici è seconda

Questa sera con il Monday Night si è chiusa la quarta giornata di campionato. Sul prato del rinnovato ‘Paolo Mazza’ la Spal conquista altri 3 punti importantissimi superando per 2-0 l’Atalanta. A decidere è stato il grande ex della gara, Andrea Petagna: l’attaccante classe ’95 ha condannato gli uomini di Gasperini con una doppietta (50′ e 56′). I ferraresi, che vantano anche la miglior difesa della Serie A, si confermano dunque come una delle squadre più in forma del campionato, salendo a quota 9 punti in classifica e agganciando il Napoli al secondo posto a -3 dalla Juve.