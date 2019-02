Termina 0 a 0 l’anticipo della ventiduesima giornata di campionato tra Spal e Torino. Le due squadre non sono riuscite a trovare occasioni importanti e reti: per i granata rosso per doppia ammonizione di Nkoulou. Questo pomeriggio Genoa-Sassuolo e Udinese-Fiorentina, alle 18.00 Inter-Bologna. Alle 20.45 il posticipo all’Olimpico tra Roma e Milan.