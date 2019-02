Serie A, Lazio-Empoli 1-0: biancocelesti ancora di misura, decide un rigore di Caicedo

Una 23esima giornata decisamente precoce quella che si è aperta questa sera all’Olimpico. Nell’atipico anticipo del giovedì sera, la Lazio centra una vittoria fondamentale in ottica Champions League: contro l’Empoli finisce 1-0 per i biancocelesti. Per la squadra di Inzaghi, con tanti assenti pesanti, si tratta del secondo successo di fila con questo risultato che regala ai capitolini il quarto posto in classifica. Roma staccata di tre punti, che domani dovrà vedersela con il Chievo. Decide il rigore procurato e trasformato da Felipe Caicedo (che aveva firmato anche i tre punti di Frosinone) sul finire del primo tempo.