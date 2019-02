Serie A, l’Atalanta vince ancora: 1 a 0 al Cagliari. Esordio di Pellegrini con i sardi

Colpaccio dell’Atalanta che ha battuto il Cagliari per uno a zero grazie alla rete di Hateboer. I bergamaschi hanno espugnato il Sardegna Arena con la rete del centrocampista: con i tre punti dell’ultimo posticipo della ventiduesima giornata di campionato la squadra di Gasperini sale a quota trentacinque punti, agganciando Roma e Lazio al quinto posto. Esordio con la maglia del Cagliari per Luca Pellegrini: il terzino in prestito dalla Roma è entrato al 73′ al posto di Simone Padoin.