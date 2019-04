Serie A, l’Atalanta scavalca la Roma: 2-0 all’Udinese, a segno de Roon e Pasalic

Tra la Roma e la Champions League ora c’è l’Atalanta. I nerazzurri battono 2-0 l’Udinese nel posticipo del lunedì e scavalcano i giallorossi, prendendosi il quarto posto in classifica con 59 punti, a più uno su Dzeko e compagni. La squadra di Gasperini attacca per quasi tutto il match, ma i gol vittoria li trova a dieci dalla fine: prima de Roon su calcio di rigore (fallo di Sandro su Masiello) e poi Pasalic regalano ai bergamaschi i tre punti che vogliono dire sorpasso sulla Roma e posto in Champions momentaneo. Nella prossima giornata l’Atalanta sfiderà la Lazio all’Olimpico in uno scontro che può decidere le sorti della lotta all’Europa che conta.