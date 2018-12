Serie A, la Lazio cade a Bergamo: Zapata fa volare l’Atalanta in zona Champions

Il Monday Night della 16esima giornata offriva lo scontro interessante tra Atalanta e Lazio, che interessava da vicino la Roma ieri vittoriosa col Genoa. Partita non bellissima a Bergamo, ma senza dubbio intensa: a decidere il gol dopo circa due minuti di Duvan Zapata. Nel finale, al 93′, recrimina la squadra biancoceleste per un gol annullato ad Acerbi dopo l’intervento del Var che ha impiegato circa 4 minuti per prendere la decisione (il difensore laziale era in offside). L’Atalanta porta a casa tre punti importantissimi in ottica Europa: con questo successo i bergamaschi salgono a quota 24 punti in classifica. La squadra di Gasperini ora è sesta a pari punti con Roma e Sassuolo, a -1 dalla Lazio e -2 dal Milan quarto. I rossoneri, però, devono ancora scendere in campo domani sera contro il Bologna e possono allungare sui biancocelesti. La squadra di Inzaghi non vince da sette partite tra campionato ed Europa League.