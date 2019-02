Serie A, la Fiorentina fa 1-1 con l’Udinese. Nel Genoa segna ancora Sanabria

La Fiorentina non dà continuità al 7-1 contro la Roma in Coppa Italia e nel pomeriggio pareggia per 1-1 contro l’Udinese alla Dacia Arena. È la squadra di casa ad andare in vantaggio con Stryger Larsen al 56′, poi pareggia Edimilson Fernandes dieci minuti più tardi. Nel finale dentro Okaka e Lasagna, ma l’occasione più grande è per Chiesa che di testa manda alto.

Finisce in parità anche Genoa-Sassuolo: in vantaggio la squadra di De Zerbi con Djuricic al 28′, poi a fine primo tempo trova il secondo gol in due partite l’ex Roma Antonio Sanabria.