Serie A, Keita abbatte il Frosinone: due gol e un assist per il 3-0 dell’Inter a San Siro

L’Inter allunga in zona Champions. Nell’ultimo anticipo del sabato, i nerazzurri dominano senza problemi il Frosinone vincendo con un secco 3-0. Protagonista della serata Keita Balde Diao: l’ex Lazio mette a segno una doppietta che apre e chiude le marcature. Nel mezzo anche la rete di Lautaro Martinez (Icardi è entrato nel finale) su assist dello stesso senegalese. Risultato mai in discussione, la squadra di Spalletti sale a quota 28 punti al secondo posto insieme al Napoli che giocherà domani: la Roma è in ritardo di ben 9 punti.