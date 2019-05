Serie A: Inter sconfitta a Napoli, pari Atalanta con la Juve

L’Atalanta continua a sognare. Nella penultima di campionato, la formazione di Gasperini ha portato a casa un punto grazie al pareggio per 1-1 contro la Juventus. Apre le marcature Ilicic e risponde nella ripresa Mandzukic. Risultato favorevole per i nerazzurri che si aggrappano all’Inter a 66 punti e conquistano il terzo posto per differenza reti. Al San Paolo, invece, gli uomini di Luciano Spalletti cedono il passo proprio all’Atalanta a causa della brutta sconfitta rimediata contro il Napoli. Zielinski, Mertens e la doppietta di Fabian Ruiz. A rendere meno amaro il k.o. la rete di Mauro Icardi dal dischetto.