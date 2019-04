Serie A, il Torino perde punti per l’Europa: contro il Cagliari finisce 1-1. Granata a -4 dalla Roma

Il Torino perde punti importanti nella lotta europea. La squadra granata pareggia 1-1 in casa contro il Cagliari, in una partita pieni di tensione. Sono tre i giocatori espulsi alla fine della gara, tra cui Luca Pellegrini, il terzino di proprietà della Roma in prestito ai Sardi. Al gol nel primo tempo di Zaza (che segna dopo aver toccato il pallone solo sei volte) che poi verrà espulso pareggia Pavoletti. Dopo 7 minuti di recupero, verrà cacciato dall’arbitro anche Barella.