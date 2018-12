Serie A, il Milan non sa più fare gol: a Frosinone è ancora 0-0

Il Milan è ufficialmente in crisi. Nel primo match, giocato all’ora di pranzo, del Boxing Day di Serie A, i rossoneri non vanno oltre un altro 0-0 in casa del Frosinone penultimo in classifica. La squadra di Gattuso non vince da quattro partite consecutive in campionato, ma ciò che preoccupa di più l’ex centrocampista è senza dubbio l’impietoso ‘0’ anche alla voce gol fatti nelle ultime 4. Tre pareggi (tutti e tre senza reti) e un ko è lo score che mette ulteriormente in pericolo la panchina del tecnico milanista. Al ‘Benito Stirpe’ si sente l’assenza di Suso e un Higuain decisamente nel suo peggior periodo in Serie A. Buon pari per il Frosinone, che rischia anche di vincere: nel primo tempo gol annullato dal Var per un fallo a inizio azione, poi Donnarumma salva il risultato due volte di cui una al 93′. Il Milan sale al quarto posto a 28 punti, a pari punti con la Lazio che sarà impegnata alle 15 in casa del Bologna. I rossoneri offrono una grande occasione alle dirette concorrenti per accorciare la classifica: contro il Sassuolo la Roma può ridurre lo svantaggio.