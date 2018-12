Serie A, il Milan fallisce l’allungo: a Bologna finisce senza gol, Roma a -3 dal quarto posto

Si è chiusa questa sera la sedicesima giornata di campionato. Al Dall’Ara Bologna e Milan cercavano la vittoria per motivi totalmente opposti, ma alla fine è solo 0-0. I rossoneri non vanno oltre il pareggio e non riescono ad approfittare del passo falso della Lazio, favorendo invece Atalanta e Roma e accorciando la classifica in zona Champions. La squadra di Gattuso, che termina in 10 per il rosso a Bakayoko, resta al quarto posto ma con soli 2 punti di vantaggio sui biancocelesti. Giornata quindi favorevole ai giallorossi, che salgono a -3 dal quarto posto che vale la Champions League. In casa rossoblù situazione che resta complicata: terzultimo posto e Inzaghi sempre più in bilico.