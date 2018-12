Serie A, emozioni a San Siro ma Milan-Torino finisce senza reti. Roma a -5 dalla Champions

Si è chiusa con un pareggio senza reti la quindicesima giornata del campionato di Serie A. A San Siro Milan e Torino si giocavano punti importanti in ottica europea, con i rossoneri chiamati a sfruttare gli stop delle dirette concorrenti per la corsa Champions. Il posticipo domenicale delle 20.30, invece, finisce 0-0 pur regalando diverse emozioni. Nel primo tempo Donnarumma compie due interventi che salvano il risultato, poi match equilibrato fino all’ultimo quarto di gara dove viene fuori il Milan. Nel finale occasione clamorosa per Cutrone, che a tu per tu con Sirigu spara incredibilmente a lato. La squadra di Gattuso torna al quarto posto in solitaria staccando la Lazio di un punto e tornando a +5 sulla Roma. Distanze invariate, quindi, per i giallorossi dall’ultimo posto che vale la Champions. Il Torino, invece, sale a 22 e supera di un punto la squadra di Di Francesco al sesto posto.