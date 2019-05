Serie A, delirio Torino: Belotti abbatte il Sassuolo in rovesciata. Bourabia out con la Roma

Partita incredibile tra Torino e Sassuolo, che apre la domenica di Serie A col botto. In una partita decisiva per i granata nella corsa all’Europa, succede di tutto nel ‘lunch match’ al ‘Grande Torino’. La squadra di Mazzarri va in svantaggio nel primo tempo per il gol di Bourabia al 27′, circa 10 minuti dopo il rigore sbagliato da Belotti. Il giocatore del Sassuolo segna ma si fa anche espellere: sarà squalificato nel match di sabato contro la Roma al Mapei. I neroverdi vanno all’intervallo con un gol di vantaggio, ma è lo stesso Belotti a pareggiare i conti al 56′. Poi Lirola riporta in vantaggio gli uomini di De Zerbi con un gol di tacco al minuto 71, che sembra dare il via allo psicodramma Torino con la Champions che pare sfumata. Ma in un minuto il Torino la ribalta: prima una rasoiata precisa di Zaza per il 2-2, poi all’82’ l’acrobazia in mezza rovesciata di Andrea Belotti. Un gesto tecnico fantastico che manda in delirio il ‘Grande Torino’: finisce 3-2, i granata sono a +1 sulla Roma (impegnata stasera con la Juve) e restano in corsa per l’Europa League, con la Champions a -3 anche se l’Inter deve ancora giocare. I giallorossi, attualmente fuori dalla zona europea, sono obbligati a vincere.