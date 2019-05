Serie A, Criscito salva il Genoa: 1-1 col Cagliari, ma la Serie B è ancora vicina

Il Genoa se la vede brutta, ma con Criscito tiene il respiro in sospeso: a Marassi finisce 1-1 contro il Cagliari, che pure era andato in vantaggio al 40′ del primo tempo grazie ad un gol di Pavoletti su assist di Bradaric. Al 90′ il pareggio del terzino su calcio di rigore, che fa salire i suoi a 37 punti in classifica, a più 2 sull’Empoli che vincendo domani contro il Torino può lasciare proprio alla squadra di Prandelli il terzultimo posto che vorrebbe dire retrocessione.