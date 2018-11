Si chiude senza botti e con l’ennesimo pareggio la tredicesima giornata di campionato. Il Monday Night della Serie A non regala grandi emozioni e il Torino fallisce il sorpasso ai danni della Roma. I granata, infatti, non vanno oltre il pareggio per 0-0 sul campo del Cagliari: la squadra di Mazzarri, che stasera non era in panchina a causa di un malore accusato nei giorni scorsi (al suo posto il vice Frustalupi), sale così a quota 18 punti e a -1 dai giallorossi.