Serie A 2018-19, Zaniolo e Kluivert nella top 11 Under 21 di Opta

Lunedì Aleksandar Kolarov, ieri Stephan El Shaarawy, oggi Nicolò Zaniolo e Justin Kluivert. Dopo aver premiato i primi due, oggi il provider di statistiche Opta ha inserito i due giovani calciatori della Roma nella migliore formazione Under 21 del campionato 2018-2019. Un traguardo importante per tutti e due, entrambi all’esordio in Serie A. Oltre ai due giallorossi, nella top 11 dei calciatori nati dopo l’1/1/1998 ci sono anche Donnarumma, Bastoni, Demiral, Romero, Traorè, Locatelli, Rogerio, Pinamonti e Kean.