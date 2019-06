Serbia, capitan Kolarov dal primo minuto contro l’Ucraina

Esperienza e mentalità. Non soltanto a servizio della Roma, ma anche della sua Serbia. Aleksandar Kolarov partirà titolare da capitano nella sfida che la sua nazionale affronterà questa sera contro la capolista del Girone B, l’Ucraina di Andriy Shevchenko, nella difficile trasferta di Leopoli. Per la squadra del ct Kristajic sarà la seconda partita di qualificazione a Euro2020, novanta minuti in cui provare necessariamente a strappare i tre punti, soprattutto alla luce dell’incoraggiante pareggio contro il Portogallo del turno precedente.