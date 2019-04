Sean Cox torna a parlare: ecco il messaggio per chi lo ha sostenuto – VIDEO

Sean Cox torna a parlare. Il tifoso irlandese del Liverpool rimasto ferito ormai quasi un anno fa durante gli scontri all’esterno di Anfield, ha lasciato un messaggio, diffuso dai canali social della BBC, a chi in questi mesi lo ha sostenuto. “Thank you”, pollice alzato e due semplici parole per ringraziare dell’affetto tutto il mondo del calcio e non solo. Domani Sean Cox, invece, sarà presente al match di beneficenza organizzato a Dublino tra una selezione irlandese di leggende e i calciatori che hanno fatto la storia del Liverpool.