Sean Cox, nuovo traguardo per la raccolta fondi: raggiunti i 2 milioni di euro

Traguardo raggiunto: nell’ultima settimana la campagna fondi per Sean Cox ha raccolto ben 2 milioni di euro. Tanti gli eventi organizzati per il tifoso irlandese rimasto gravemente ferito negli scontri avvenuti prima del match di Champions League tra Liverpool e Roma di ormai un anno fa, su tutti la partita di beneficenza di venerdì scorso tra le leggende del Liverpool e quelle dell’Irlanda. Inevitabile la gioia per la cifra raggiunta, ma la raccolta non si ferma qua, parola di Stephen Felle, presidente della ‘Sean Cox Rehabilitation Fund’, ai microfoni del portale irlandese extra.ie: “Credo che la prossima fase sia quella di preparare Sean ad uscire dal National Rehabilitation Hospital di Dun Laoghaire e usare i fondi raccolti fino ad oggi molto attentamente per la cura che la famiglia di Sean sta pianificando. Sia sta pensando di portarlo in Inghilterra per poi costruire un piano a lungo termine per riportarlo a casa. Abbiamo davvero bisogno di aiutare la famiglia Cox per permettergli di pianificare il futuro. Continueremo a raccogliere fondi, ma aver raggiunto i 2 milioni di euro è un traguardo incredibile“.

“Gli ultimi 12 mesi non sono stati facili per noi – ha invece dichiarato la moglie Martina in una nota rilasciata dopo la gara di venerdì scorso – ma il sostegno e la preoccupazione che avete avuto per Sean ci sta aiutando in questo viaggio complicato. Vi saremo sempre grati per questo. Un ringraziamento di cuore va a chi è stato coinvolto nell’organizzazione di questa giornata speciale, rimarrà con noi per molto tempo“.