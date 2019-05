Sassuolo-Roma, le probabili formazioni del match – LIVE

REGGIO EMILIA – Una trasferta per mettersi alle spalle i tumulti della Capitale; per provare la difficile impresa di ristabilire un minimo di tranquillità mentale; per coltivare infine le ultime e residue speranze di acciuffare il treno che porta all’Europa che conta, quello della Champions. Con un Lorenzo Pellegrini in più. E’ arrivata infatti nel pomeriggio di ieri la notizia del recupero del centrocampista giallorosso, che sarà disponibile per Ranieri, probabilmente dalla panchina. Forfait invece per Kostas Manolas, uscito malconcio dalla rifinitura di ieri a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Per il resto pochi dubbi di formazione, con la curiosità relativa a Daniele De Rossi, atteso a questo punto alle sue due ultime partite con la maglia della Roma. La prima potrebbe essere proprio al Mapei Stadium, al fianco di Nzonzi a guidare il centrocampo giallorosso nel probabile 4-2-3-1. Con l’assenza di Manolas, spazio a Juan Jesus in difesa. Solito ballottaggio invece sulla corsia di destra tra Under e Kluivert, con il turco favorito sull’olandese dopo l’impatto ottimo nel match con la Juve. Roberto De Zerbi invece dovrà rinunciare allo squalificato Bourabia e di Sensi, stagione finita per quest’ultimo a causa di un problema alla mano destra.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Babacar, Boga. A disposizione: Satalino, Pegolo, Marlon, Lemos, Sernicola, Adjapong, Matri, Odgaard, Djuricic, Di Francesco, Brignola. Allenatore: Roberto De Zerbi.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Jesus, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. A disposizione: Olsen, Fuzato, Karsdorp, Marcano, Santon, Pellegrini, Cristante, Coric, Perotti, Schick, Pastore, Kluivert. Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Maresca di Napoli

ASSISTENTI: Longo di Paola e Villa di Rimini

IV UOMO: Dionisi di L’Aquila

VAR: Chiffi di Padova

AVAR: Alassio di Imperia