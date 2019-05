Sassuolo-Roma, la probabile formazione e dove vederla in tv

La stagione volge quasi al termine, 180 minuti al fischio finale e l’accesso alla prossima Champions League passa anche dal Mapei Stadium dove la Roma, sabato sera, giocherà contro il Sassuolo. Ranieri, in conferenza stampa, ha parlato poco del match, l’argomento del momento rimane solo ed esclusivamente l’addio alla maglia giallorossa di Daniele De Rossi. Clima teso fuori e dentro Trigoria con i tifosi in rivolta verso il management capitolino, in particolare verso Pallotta e Baldini. L’obiettivo è fare fronte comune sperando anche in uno scivolone dell’Atalanta che in questo weekend giocherà contro la Juventus.

PROBABILE FORMAZIONE

Difficile un recupero di Pellegrini, che verrà valutato nelle prossime 48 ore e potrebbe lasciare il posto a De Rossi. Confermata la difesa, così come Dzeko e El Shaarawy. Chance, invece, dall’inizio per Under.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko

DOVE VEDERE SASSUOLO-ROMA

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i nostri social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre che a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info.

Sassuolo-Roma verrà trasmessa su DAZN con lo studio pre-partita a partire dalle 20.15. Fischio d’inizio, invece, programmato per le 20.30 di sabato al Mapei Stadium. Match che non verrà trasmesso da Sky e di conseguenza neanche da Now Tv.