Sassuolo-Roma, Kolarov e Florenzi sotto il settore ospiti. Il capitano regala la fascia ai tifosi

La Roma fa 0-0 con il Sassuolo e saluta la Champions: l’anno prossimo sarà probabilmente Europa League, forse addirittura dai preliminari di fine luglio. Erano tantissimi i tifosi che hanno seguito la squadra a Reggio Emilia: anche per questo a fine partita Kolarov e Florenzi si sono avvicinati fino a sotto il settore ospiti per ringraziarli. Il numero 24 ha anche regalato loro la fascia da capitano che oggi aveva al braccio visto che De Rossi è rimasto in panchina tutto il match. A fine partita anche Daniele ha ringraziato il sostegno dei tifosi, applaudendoli da lontano.