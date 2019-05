Sassuolo-Roma, info biglietti: settore ospiti a 40 euro

Le ultime tre finali per provare a centrare un obiettivo fino a un mese fa impensabile: la Champions League. Domenica la Roma ospiterà la Juventus e il 26 maggio chiuderà in casa con il Parma, nel mezzo la sfida contro il Sassuolo. I tifosi giallorossi si preparano a trascinare la squadra nell’ultima trasferta stagionale della squadra di Ranieri. Il club neroverde ha comunicato tutte le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti del match, di seguito la nota ufficiale relativa anche al settore ospiti (la Tribuna Nord, del costo di 40 euro, e Tribuna Est Laterale, dal costo di 75 euro intero):

“Si comunica che, a seguito del recepimento del Protocollo d’Intesa sottoscritto avanti al Ministero degli Interni e da LNP A in data 4 Agosto 2017, per la gara Sassuolo-Roma si potrà acquistare biglietti senza necessità di Tessera del Tifoso. La vendita del Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19 di venerdì 17 Maggio: il giorno della gara non è possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord). I biglietti acquistati in Tribuna Nord non sono cedibili: per tale tipologia di tagliandi non è ammesso il cambio nominativo. Un altro settore destinato ai tifosi della Roma è quello della Tribuna Est Laterale (settori A-B-C-D). Si informa inoltre che l’area di parcheggio loro esclusivamente riservata è collocata in Viale Felice Romano, presso l’ingresso del settore di Tribuna Nord. I tifosi sono pregati di utilizzare tale ampio parcheggio con la specifica che, al fine di agevolare il deflusso del pubblico, al termine dell’evento sportivo i tifosi non subiranno ritardi nell’accedere al park e nel rientro.

ATTENZIONE: come di consueto, SI INVITANO I TIFOSI A MUNIRSI DEL BIGLIETTO IN FASE DI PREVENDITA, al fine di evitare lunghe code alle casse dello stadio il giorno della partita (le vigenti normative sulla nominatività dei titoli di accesso hanno infatti allungato i tempi di emissione dei tagliandi).

Per acquistare il tagliando e per entrare allo stadio, sarà necessario esibire un documento valido di riconoscimento.

* I biglietti in Tribuna Nord e in Tribuna Sud non sono acquistabili online. Si specifica inoltre che su www.vivaticket.it sono acquistabili esclusivamente biglietti a prezzo intero. I biglietti ridotti saranno invece acquistabili esclusivamente presso i punti vendita VivaTicket. Si ricorda infine di NON acquistare tagliandi d’ingresso tramite circuiti o canali web differenti da quelli sopra indicati”.