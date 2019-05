Ultime due partite da giocare per sperare ancora nell’Europa che conta. Sabato alle 20.30 la Roma sfiderà il Sassuolo sul campo del Mapei Stadium in occasione della penultima giornata di campionato. Alla vigilia del match, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri presenterà la gara in conferenza stampa: l’appuntamento è fissato per domani mattina alle 10.30 nella sala Champions di Trigoria.