Sassuolo-Roma, a fine partita lungo colloquio tra Baldissoni e De Rossi nello spogliatoio

La trasferta della Roma a Reggio Emilia contro il Sassuolo si è conclusa con un lungo colloquio tra il vicepresidente esecutivo Mauro Baldissoni e Daniele De Rossi. I due – secondo Alessandro Alciato di Sky Sport – si sarebbero fermati a parlare per alcuni minuti nello spogliatoio del Mapei Stadium, con la squadra già sul pullman ad attenderli. Il capitano ieri non è sceso in campo per scelta di Claudio Ranieri, che gli ha preferito Nzonzi e Cristante anche in vista della partita di domenica prossima contro il Parma, l’ultima con la maglia giallorossa: “Rinnovo l’invito ai tifosi, quella dev’essere una festa per Daniele. Ci sarà tempo per la contestazione”, ha ricordato il tecnico ancora una volta ieri nel post partita.