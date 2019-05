Sassuolo, Lirola: “Con la Roma partita calda: siamo salvi ma daremo il massimo”

Due partite al termine della stagione, poi il rompete le righe. La Roma sabato alle 20.30 sfida il Sassuolo di De Zerbi per cercare i punti per l’Europa. Tra i neroverdi ha parlato in conferenza stampa Pol Lirola. Ecco le sue parole.

Gli obiettivi stagionali.

Dopo aver chiuso il discorso salvezza il nostro obiettivo è il decimo posto. È difficile ma sappiamo di poter dare fastidio a tutti. Contro il Torino con un uomo in meno abbiamo tenuto bene tutta la partita, tranne quei due minuti dei due gol. Con la Roma dobbiamo far punti.

La partita con la Roma.

Sarà una partita calda, con tensione. Loro sono in lotta per l’Europa. Contro le grandi abbiamo fatto belle prestazioni, sabato proveremo ancora. Partiremo da dietro e proveremo a far gol. Loro hanno grandi giocatori, ma noi ci siamo allenati bene e daremo il massimo.