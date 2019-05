Sassuolo, De Zerbi: “Vogliamo arrivare decimi”. Consigli: “Non regaliamo nulla a nessuno”

Sabato prossimo la Roma tornerà in campo per sfidare il Sassuolo. Nell’ultima giornata di campionato, il club emilano affronterà anche l’Atalanta. “Sassuolo arbitro dell’Europa? Noi cerchiamo di essere arbitri di noi stessi per arrivare decimi, tenendo dietro dieci squadre, tra cui la Fiorentina – ha dichiarato il tecnico neroverdi Roberto De Zerbi al termine del match di ieri perso per 3-2 col Torino – Questo sarebbe un risultato importante perché tutte le squadre davanti sono più forti di noi, quindi vorrebbe dire aver fatto il massimo“.

“Nessuno ci ha regalato mai nulla e noi non vogliamo regalare nulla – ha dichiarato il portiere neroverde Andrea Consigli nel post-partita di ieri – Le 38 partite di campionato vanno tutte giocate con il coltello tra i denti, ognuno ha i propri obiettivi“.